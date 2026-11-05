В России захотели облагать бизнес налогом на сверхприбыль, а не на сверхдоход

В России могут изменить правила налогообложения бизнеса. Предложено облагать его налогом на сверхприбыль, а не на сверхдоход.

Идею предложил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Александр Шохин. Позиция бюро правления РСПП заключается в том, что бизнес готов поддержать бюджет, в том числе сверхприбылью. Но не сверхдоходами.

По его словам, обложение сверхдохода может привести к взиманию дополнительного налога даже с компаний, находящихся на грани рентабельности. Поэтому бизнес предлагает облагать именно сверхприбыль, как это было в 2023 г., сообщил "Ъ" Шохин.