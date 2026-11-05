В Пермском крае в ДТП с КамАЗом погибла семья из четырех человек, ехавшая с похорон

Днём 4 ноября в Пермском крае произошло смертельное ДТП, унёсшее жизни четырёх человек, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По предварительным данным краевой Госавтоинспекции, 52-летний водитель кроссовера "Джили Кулрей" ехал из Чайковского в сторону Кукуштана. На 32-м километре автодороги он выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом с полуприцепом под управлением 56-летнего мужчины.

От полученных травм до приезда "скорой" скончались водитель и три пассажира легкового автомобиля.

Источник "КП-Пермь" сообщил, что в аварии погибла целая семья. Жертвами стали мать 77 лет, её сын, дочь и жена сына - всем им было около 50-53 лет. Семья ездила в деревню на похороны родственницы.