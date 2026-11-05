Иран включил города Украины в число возможных целей для атак

В эфире иранского государственного телеканала IRINN была продемонстрирована карта возможных ракетных ударов по городам Украины. В числе целей были упомянуты Киев, Львов и Одесса, сообщает Общественная Служба Новостей.

Соответствующую графику сопровождала фраза: "Наши ракеты достигнут Европы, и мы уничтожим американских империалистов и их союзников".

25 июля Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море, в результате погиб член экипажа, еще один получил ранения. Посол республики в России Казем Джалали заявил, что Иран оставляет за собой право ответить Украине. Газета The New York Times писала, что Иран изучал возможность атаки на морской порт на Украине в ответ на удар по иранскому судну. Однако, как утверждали источники, напряженность между двумя странами якобы снизилась из-за дипломатических усилий.