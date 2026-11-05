Над Россией сбиты 496 беспилотников

Над различными регионами России сбиты сотни украинских БПЛА.

С 20.00 мск 4 ноября до 8.00 мск сбиты 496 беспилотников самолётного типа. Они уничтожены, в частности, над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Чёрного морей, сообщает Минобороны России.

В Рязани в результате атаки БПЛА произошли возгорания на территории промышленных объектов, написал в своём канале в "Максе" губернатор Рязанской области Павел Малков. Повреждены линии электропередачи, в части города – перебои с электроснабжением. В школе №58 выбиты стёкла, занятия сегодня отменены. В Рязанском округе повреждены частные дома. В Рыбновском округе загорелась нежилая постройка в частном секторе. Один человек получил ранения.