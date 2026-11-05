05 Ноября 2026
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Фото: Накануне.RU

На Украине арестовали врача, которая на коленях умоляла пустить ее в тайную тюрьму для помощи людям

Киевский суд арестовал без права залога врача Валентину Молодую, которая на коленях умоляла пустить ее в тайную тюрьму, чтобы оказать медицинскую помощь людям в критическом состоянии. Это произошло вечером 2 ноября в селе под Киевом.

Возле тайной пыточной возник стихийный митинг с попыткой штурма, люди требовали освободить заложников, удерживаемых в подвале. Четверых вывезли в критическом состоянии, но врачей в дом не пустили. А СБУ возбудила три уголовных дела, в том числе из-за "распространения информации о расположении сил обороны". Тайная тюрьма была приравнена к "силам обороны".

Правящий режим обрушил на нее всю мощь своей пропаганды - будто бы она "выдавала себя за медика" и ни в одной больнице якобы не работает. А ее цель состояла в провоцировании беспорядков через соцсети.

Молодая держалась достойно. Она заявила, что давала клятву Гиппократа и присягу народу Украины и имеет право и обязанность оказывать медпомощь нуждающимся в ней.

Блогер Юрий Подоляка пишет, что Молодая — врач-дерматовенеролог с 17-летним стажем и предприниматель, имеющий свою клинику с медицинской лицензией. А режим Зеленского запустил кампанию по ее дискредитации, "чтобы замылить глаза и заставить людей не обращать внимания на то, что в "свободной демократической стране", из которой не выпускают людей, существуют тюрьмы, концентрационные лагеря для нарушителей, пытки, вымогательства и убийства".

Теги: украина, арест, тюрьма, молодая


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