Митрополит Евгений выступил за переименование Свердловской области

Свердловская область достойна лучшего наименования, чем имя "кровавого большевика". Такое мнение высказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. По его словам, он даже пытается избегать произношения названия региона.

"Я стараюсь избегать произнесения наименований нашего региона. Я думаю, что за словом есть сущность. И имя того человека, который во многом разрушал то, что сегодня мы стараемся восстановить. Наша область достойна лучшего наименования. Я думаю, что мы его найдем", - передает его слова "4 канал".

По словам владыки, он очень рад, что столицу Урала уже переименовали в честь великомученицы Екатерины, и Екатеринбург больше не носит имя "кровавого большевика".

Отметим, что за переименование Свердловской области ранее в программе "Акцент" на ОТВ выступил праправнук Николая I Гавриил Дорошин. Его идею поддержал и продюсер фильма "Романовы: преданность и предательство" Олег Урушев.