07 Ноября 2026
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Здравоохранение В России
Фото: Накануне.RU

Минздрав: 15% детей в России имеют или перенесли хронические заболевания

В России около 85% детей относятся к первой и второй группам здоровья. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова.

По ее словам, первая группа включает полностью здоровых детей, вторая - тех, кто имеет факторы риска или перенес заболевания, но не имеет существенных ограничений.

Всего групп здоровья пять. То есть детей из третьей-пятой групп 15%. В третью группу входят дети с перенесенным хроническим заболеванием при нормальном физическом и психическом развитии. Четвертая группа включает заболевания в острой или подострой стадии и требует постоянного лечения, пятая - хронические заболевания в тяжелой форме, включая инвалидность.

В 2025 году полностью здоровыми были 4,3 млн детей, практически здоровыми - 9,2 млн. Третья группа включала 2,3 млн детей, четвертая - 84 тыс., пятая - 310 тыс. Причем численность первой и второй групп снижалась, а третьей-пятой - увеличивалась.

Недавно в Институте отраслевого питания заявили о нездоровой пище в школе: вместо полноценного питания ученики часто получают избыток сахара и "пустых" углеводов. Так считает директор Института Владимир Чернигов. А директор Института социальной политики Лилия Овчарова предупреждает, что это создает почву для ожирения, которое у детей диагностируют все чаще и которое "запускает" другие тяжелые болезни, например сердца и печени.

Теги: дети, здоровье, минздрав


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