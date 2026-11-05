На уральской трассе грузовик опрокинулся на дорогу после ДТП

Утром 5 ноября на Среднем Урале произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, авария случилась на 60 км трассы "Екатеринбург – Реж – Алапаевск" в Режевском районе. По предварительным данным, столкнулись два автомобиля, один из которых грузовой.

После этого грузовик опрокинулся на дорогу. Один из водителей погиб, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Автоинспекторы работают на месте. Движение на данном участке временно ограничено. Все обстоятельства устанавливаются.