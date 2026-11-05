В Приморье арестован фигурант дела об убийстве подростка в кинотеатре

Арестован 42-летний житель города Большой Камень. Он проходит по делу об убийстве подростка в кинотеатре "Октябрь".

По версии следствия, вечером 3 ноября компания подростков отдыхала недалеко от одного из развлекательных учреждений. К ним подошёл незнакомый им 42-летний мужчина. Он устроил конфликт с 16-летним парнем и чуть позже стал угрожать ножом.

Подросток, пытаясь скрыться от агрессивного прохожего, забежал в помещение развлекательного учреждения. Однако нападавший догнал его и нанес ударил ножом в грудную клетку. Мальчик умер. Нападавшему предъявлено обвинение в убийстве из хулиганских побуждений, сообщает приморское краевое управление СКР.