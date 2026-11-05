В Верховный суд поступила жалоба на приговор Блиновской

Верховный суд России получил жалобу на обвинительный приговор блогеру Елене Блиновской, осужденной за уход от уплаты налогов с помощью схемы дробления бизнеса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документы.

Заявителем выступила финансовый управляющий блогерши Мария Ознобихина, которая не согласилась с конфискацией и обращением в доход государства материальных ценностей, принадлежащих семье Блиновской.

Савеловский суд Москвы в марте 2025 г. приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб. и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Её признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 млн руб.

В октябре 2025 г. Мосгорсуд снизил с 5 до 4,5 лет срок Блиновской. В предоставлении отсрочки наказания до того момента, как ее дочери исполнится 14 лет, было отказано.