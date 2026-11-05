НАБУ заявило о разоблачении сети мошеннических колл-центров на Украине

НАБУ сообщило о ликвидации сети из 52 мошеннических колл-центров, в которых работало не менее 2700 человек. По версии следствия, преступная организация обманывала граждан Украины и других стран, долгое время оставаясь незамеченной для СБУ, полиции и офиса генпрокурора. О России отдельно не упоминается.

В рамках операции "Карфаген" выяснилось, что деятельность сети прикрывал сотрудник офиса генерального прокурора Украины (некий "Канцлер"). Он создал преступную группу в середине 2025 года, привлекая сотрудников прокуратуры и близких лиц. Участники схемы получали взятки за содействие в работе колл-центров и легализации имущества. По версии следствия, "Канцлер" координировал действия с другим организатором — "Шефом".

К делу привлечено не менее 12 человек. Накануне был задержан первый замначальника департамента защиты нацгосударственности СБУ генерал Сергей Дука. Ведется расследованние против других высокопоставленных чиновников СБУ.

Интересно, что недавно НАБУ вынудила уйти в отставку генпрокурора Руслана Кравченко. Теперь удар нанесен по СБУ. Считается, что она полностью контролируется Зеленским, а НАБУ - Западом, который требует реальных полномочий по оперативному управлению через группу "международных экспертов".