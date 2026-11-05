НАБУ задержало генерала СБУ

НАБУ задержало первого заместителя начальника департамента защиты нацгосударственности СБУ генерала Сергея Дуку в рамках операции "Карфаген". По данным бюро, участники преступной схемы (не менее 12 человек) давали взятки полиции за прикрытие мошеннических колл-центров, торговли наркотиками, производства контрафактных сигарет и поддельной валюты. Также организация занималась нападениями и похищениями людей.

Организатором группы называют ранее судимого Андрея Осипова (Криминал), который, по версии следствия, привлек к схеме чиновников СБУ, нацполиции и офиса генпрокурора. Среди фигурантов также упоминаются подчиненные Осипова (Боксер и Паша), руководитель департамента стратегических расследований нацполиции Прайс, а также Антон Кравчук (начальник ГУ внутренней безопасности СБУ) и Александр Ковальчук (первый замначальника управления СБУ). У них накануне прошли обыски.

После публикации информации СБУ заявила об увольнении двух высокопоставленных сотрудников. Глава СБУ Александр Поклад подтвердил работу с полицией и спецслужбами западных стран для проведения расследования.

НАБУ считается контролируемой Европой, что косвенно подтверждают слова Поклада. Зеленский много лет ведет борьбу с "антикоррупционными" органами.