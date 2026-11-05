ВСУ атаковали Рязанскую область. Повреждены предприятия и линии электропередачи, есть раненый

В Рязани в результате атаки БПЛА произошли возгорания на территории промышленных объектов, написал в своём канале в "Максе" губернатор Рязанской области Павел Малков. Повреждены линии электропередачи, в части города – перебои с электроснабжением. В школе №58 выбиты стёкла, занятия сегодня отменены.

В Рязанском округе повреждены частные дома. В Рыбновском округе загорелась нежилая постройка в частном секторе. Один человек получил ранения.

Власти устраняют последствия атаки беспилотников.