Умер кинорежиссёр Тинто Брасс

Умер кинорежиссёр Тинто Брасс. Ему было 93 года.

Он умер в Риме в 10.30 по местному времени. В последние месяцы его здоровье было серьёзно подорвано. Семья режиссёра сообщила, что похороны пройдут в строго приватной обстановке.

Тинто Брасс (настоящее имя – Джованни Брасс) родился 26 марта 1933 г. в Милане, однако вырос в Венеции. Он происходил из буржуазной семьи, его отцом был Алессандро Брасс, а матерью – Карла Курлетти.

Дебютировал в режиссуре в 1963 г. Известен тем, что открыл путь многим актрисам, среди которых – Стефания Сандрелли, Серена Гранди, Дебора Каприольо и Клаудия Колль. Дружил с Федерико Феллини и Микеланджело Антониони, и на протяжении всей жизни отстаивал свободу рассказывать о теле и желании без лицемерия.

Был женат дважды. С 1957 г. и до её смерти в 2006 г. его супругой была Карла Чиприани. В этом браке родились двое детей: Беатриче и Бонифачо. 3 августа 2017 г. 84-летний режиссёр женился на Катерине Варци, которая оставалась с ним до последних дней и вместе с детьми сообщила о кончине режиссёра, пишут "Известия".