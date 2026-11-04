Новый Дом культуры открыли в День народного единства в Костромской области

На концерт в новом Доме культуры в Костромской район съехались жители нескольких окрестных населенных пунктов.

«Очень важно понимать, благодаря чему этот объект появился. Мы должны сказать спасибо нашему Президенту Владимиру Владимировичу Путину, потому что благодаря его национальным проектам делается очень многое – мы строим новые больницы, школы, детские сады, учреждения культуры. За последние пять лет в области появилось шесть таких объектов. А вообще за весь период программы 163 учреждения культуры построены заново или капитально отремонтированы», –поздравил селян Сергей Ситников.

В Кузнецово более 10 лет не было отдельного здания для дома культуры. Клубные формирования действовали в приспособленном помещении магазина, а библиотека располагалась в комнате в здании администрации.

«Очень важное событие для нас, потому что Дом культуры востребован всеми жителями Кузнецовского сельского поселения. Очень много детей приходит на кружки. Конечно, мы будем рады, если количество детей и жителей, принимающих участие в мероприятиях, будет больше», - отметил врио главы Костромского муниципального района Костромской области Владимир Нагацкий.

«Прежнее помещение было маленьким, холодным, неуютным. А здесь - яркое пространство, светлое, теплое, уютное. Дети с удовольствием ходят. Библиотека, читальный зал - все находится здесь в доступном для жителей вместе. Мы уже ведем здесь кружки. Состоялся первый концерт. Зал был полностью заполнен даже стояли», - рассказала директор Дома культуры Зоя Кузьмина.

Возведение нового учреждения культуры стартовало в 2023 году. В ходе строительства на объекте сменилось три подрядных организации. При этом ни одна с обязательствами не справилась, были допущены серьезные нарушения и срыв сроков. В январе текущего года к работам на объекте приступили специалисты компании «Кострома Русь Строй». Строителям пришлось не только завершать работы, но и исправлять недочеты прежних подрядчиков.

Сергей Ситников отметил новое руководство района за эффективные решения для завершения стройки. Губернатор подчеркнул, что с приходом Владимира Нагацкого в округе также были урегулированы вопросы с затянувшимся капитальным ремонтом школы в Шунге, заменен подрядчик еще на одном долгострое – школе в поселке Караваево.

В целом, благодаря активному участию в национальных проектах, программах партии «Единая Россия» Костромская область за последнее время существенно обновила инфраструктуру в сфере культуры. С 2019 года в регионе это уже шестое построенное культурное учреждение, два из которых - в Костромском районе. В целом за этот период мы построили и отремонтировали 163 учреждения культуры, 201 организация оснащена современным оборудованием.