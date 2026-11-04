Новый Дом культуры открыли в День народного единства в Костромской области

04 Ноября 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Из-за чего медведи выходят к людям?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Костромская область
Фото: adm44.ru

Новый Дом культуры открыли в День народного единства в Костромской области

На концерт в новом Доме культуры в Костромской район съехались жители нескольких окрестных населенных пунктов.

«Очень важно понимать, благодаря чему этот объект появился. Мы должны сказать спасибо нашему Президенту Владимиру Владимировичу Путину, потому что благодаря его национальным проектам делается очень многое – мы строим новые больницы, школы, детские сады, учреждения культуры. За последние пять лет в области появилось шесть таких объектов. А вообще за весь период программы 163 учреждения культуры построены заново или капитально отремонтированы», –поздравил селян Сергей Ситников.

(2026)|Фото: adm44.ru

В Кузнецово более 10 лет не было отдельного здания для дома культуры. Клубные формирования действовали в приспособленном помещении магазина, а библиотека располагалась в комнате в здании администрации.

(2026)|Фото: adm44.ru

«Очень важное событие для нас, потому что Дом культуры востребован всеми жителями Кузнецовского сельского поселения. Очень много детей приходит на кружки. Конечно, мы будем рады, если количество детей и жителей, принимающих участие в мероприятиях, будет больше», - отметил врио главы Костромского муниципального района Костромской области Владимир Нагацкий.

(2026)|Фото: adm44.ru

«Прежнее помещение было маленьким, холодным, неуютным. А здесь - яркое пространство, светлое, теплое, уютное. Дети с удовольствием ходят. Библиотека, читальный зал - все находится здесь в доступном для жителей вместе. Мы уже ведем здесь кружки. Состоялся первый концерт. Зал был полностью заполнен даже стояли», - рассказала директор Дома культуры Зоя Кузьмина.

(2026)|Фото: adm44.ru

Возведение нового учреждения культуры стартовало в 2023 году. В ходе строительства на объекте сменилось три подрядных организации. При этом ни одна с обязательствами не справилась, были допущены серьезные нарушения и срыв сроков. В январе текущего года к работам на объекте приступили специалисты компании «Кострома Русь Строй». Строителям пришлось не только завершать работы, но и исправлять недочеты прежних подрядчиков.

(2026)|Фото: adm44.ru

Сергей Ситников отметил новое руководство района за эффективные решения для завершения стройки. Губернатор подчеркнул, что с приходом Владимира Нагацкого в округе также были урегулированы вопросы с затянувшимся капитальным ремонтом школы в Шунге, заменен подрядчик еще на одном долгострое – школе в поселке Караваево.

В целом, благодаря активному участию в национальных проектах, программах партии «Единая Россия» Костромская область за последнее время существенно обновила инфраструктуру в сфере культуры. С 2019 года в регионе это уже шестое построенное культурное учреждение, два из которых - в Костромском районе. В целом за этот период мы построили и отремонтировали 163 учреждения культуры, 201 организация оснащена современным оборудованием.

Теги: сергей ситников, день народного единства, дом культуры


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети