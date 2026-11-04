Карапетяна после обысков забрали силовики

В Ереване силовики забрали из дома лидера оппозиционной партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна.

Это случилось после обыска в его доме. Об этом сообщил журналистам его племянник, глава парламентской фракции партии Нарек Карапетян, пишет РИА Новости.

В Армении прошли обыски в жилищах лидера партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна и руководителя парламентской фракции Нарека Карапетяна. Об этом сообщила пресс-секретарь партии Агавни Сукиасян. Причины не названы.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян захотел национализировать имущество компании российского предпринимателя, главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна. Речь идет о ЗАО "Электрические сети Армении".