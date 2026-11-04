В Индии адвокат попал под "уголовку" за фейковое видео с Лавровым

В Индии завели дело на адвоката, практикующего в Верховном суде Прашанта Бхушана. Причина – публикация в соцсетях фальшивого видео, на котором изображён министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В фейковом видео содержалась критика в адрес Индии. По версии силовиков, видео содержало в себе "вводящую в заблуждение и провокационную информацию, которая могла привести к распространению слухов, нанести ущерб репутации отдельных лиц и нарушить общественный порядок", пишет РБК.

Прашант Бхушан – известный индийский адвокат и общественный активист, специализирующийся на делах в Верховном суде Индии.