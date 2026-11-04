Более 5000 тысяч человек прошли крестным ходом по улицам Екатеринбурга в честь праздника Казанской иконы Божией матери и Дня народного единства

Сегодня по всей стране и во всех православных храмах звучат колокола и молитвы в честь праздника иконы Казанской Божьей Матери и Дня народного единства. С момента своего обретения более 400 лет Казанская икона является одной из самых почитаемых образов, к которой обращаются в молитва, на протяжении веков она освещала России путь к победе.





Более 5000 тысяч человек прошли сегодня крестным ходом по центральным улицам Екатеринбурга в честь праздника Казанской иконы Божией матери. Празднование началось с Божественной Литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе. Его возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, после тысячи верующих с иконами отправились к Храму-на-Крови, сделав остановку на молебен у часовни небесной покровительницы Екатеринбурга - святой Екатерины.

«В 1612 День Казанской иконы Божьей Матери стал днем рождения новой российской государственной, в в 1613 году началась эпоха царствования дома Романовых, в которой Россия стала той Россией которой мы сегодня гордимся и к образу которой мы сегодня стремимся. И этот образ, если мы будем на него смотреть и строить свое развитие не только современного интегрированного в мировую экономику государства, но Святой Руси, то Бог будет с нами. Я в этом убежден», — сказал Владыка Евгений.

В числе участников молитвенного шествия были заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов, директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев и другие.

«С момента своего обретения икона Казанской Божьей Матери многократно объединяла вокруг себя наш народ, который молился о защите и помощи в трудные времена. Почти в каждом храме и каждой семье есть ее лик. И сегодня мы видим храм, который полон людей, которые молятся все вместе», - прокомментировал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

По пути участников молитвенного шествия встречали мультимедийные иконы с ликом Казанской Божьей Матери, размещенные по инициативе Фонда святой Екатерины на 12 медиафасадах Уральской столицы.

В 1579 году Казань постигло страшное бедствие — пожар, который стёр с лица земли почти весь город. Именно тогда и произошло чудесное обретение иконы. Согласно церковному преданию, девятилетней девочке Матроне трижды являлась во сне Богородица: Она указывала место на пепелище, где хранилась святыня. Так была найдена Казанская икона Божией Матери — с этого момента её история неразрывно связана с чудесами, о которых слагали предания.

Особую страницу в судьбе иконы открыла Смута. В 1612 году по призыву Святейшего Патриарха народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского отправилось освобождать Москву от польских захватчиков. С собой воины несли чудотворный список Казанского образа. С тех пор икона стала не просто святыней, а вдохновляющим символом борьбы за свободу Отечества.