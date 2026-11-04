Guardian: "Трампизм" похоронен на выборах в конгресс

Результаты выборов в конгресс США означают конец эпохи президента Дональда Трампа и "трампизма", пишет The Guardian. Демократы разгромно победили и получили контроль над обеими палатами конгресса, поставив Трампа в положение политической изоляции в его последние два года на посту президента, говорится в статье.

Издание считает, что успех демократов объясняется протестом избирателей против неудач экономической политики Трампа (инфляция, цены на топливо, социальное неравенство) и его попыток централизовать власть. Эксперты отмечают, что республиканский электорат перестал следовать за Трампом, что подрывает основу его политического влияния.

Контроль демократов над сенатом позволит им начать расследования в отношении президента, блокировать судебные назначения республиканцев и защищать бюджетные прерогативы. На фоне неудач во внешней политике (война с Ираном) и раскола внутри Республиканской партии Трамп столкнется с враждебно настроенным конгрессом.

По последним данным, демократы имеют уже 54 места в сенате из 100. Они победили даже в "красных" штатах - Техасе, Канзасе, Южной Каролине, где не побеждали десятки лет. Впрочем, на последних выборах недовольство американцев выражалось скорее конкретными социально-экономическими претензиями, чем "трампизмом" в целом, поэтому вывод The Guardian может быть преувеличением.