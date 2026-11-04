Украинская певица заявила, что страна катится в пропасть

Популярная украинская певица Анастасия Приходько, не стесняясь в выражениях, заявила о том, что правящий режим ведет страну к катастрофе. Уровень жизни упал уже до уровня плинтуса, но никаких планов мира у Зеленского нет.

Она возмущена призывом властей к населению покупать пауэрбанки, то есть переносные аккумуляторы, а к бизнесу – строить бомбоубежища. Но что будет дальше?

"Неужели к 2027 году нам придется самим организовывать свою ПВО, чтобы иметь возможность работать? Мне непонятно, почему по телевизору нам рассказывают, что все под контролем. Но я живу здесь, я вижу, что происходит на самом деле. Люди буквально нищают, бизнес закрывается, у многих катастрофически не хватает денег даже на самые необходимые лекарства!" – очень эмоционально рассказала Приходько в эфире, приведя в пример родную мать.

Она также напоминает, что режим обещал не повышать тарифы на газ и свет, но они выросли до огромного уровня и продолжают расти. А вот пенсии и зарплаты практически не растут, так что "народ становится все беднее, а предприятия закрываются одно за другим". Страна "катится в пропасть с этим руководством", сказала Приходько (вместо "пропасти" она употребила не запрещенное, но неприличное слово, связанное с ягодицами).

Недавно она раскритиковала принудительную украинизацию, которая раскалывает общество.