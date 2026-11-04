В МИД России сообщили об экстраординарности скандала с пыточной тюрьмой Киева

В МИД России высказались о скандале с пыточной тюрьмой Киева. Высказалась официальный представитель министерства Мария Захарова.

"Экстраординарность этой истории с подпольной тюрьмой стала достоянием мировой общественности, и люди в ужасе отшатнулись", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik, цитату приводит РИА Новости.

Протесты были вечером 2 ноября в селе Петропавловская Борщаговка, где люди требовали освободить заложников, удерживаемых в подвале. Четверых вывезли в критическом состоянии, но врачей в дом не пустили.

СБУ после стихийного митинга протеста с попыткой штурма частного дома под Киевом, в котором находится тайная тюрьма, возбудила три уголовных дела. Одно из них – по статье о "распространении информации о расположении сил обороны". Фактически, тайная тюрьма приравнена к "силам обороны".