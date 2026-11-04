Игорь Седов поздравил астраханцев с Днем народного единства

Председатель Городской Думы Астрахани Игорь Седов поздравил всех жителей Астрахани с Днем народного единствао.

"От имени депутатов Городской Думы и от себя лично поздравляю вас с Днём народного единства! В этом году праздник приобретает особое, государственное значение: согласно Указу Президента Владимира Владимировича Путина, 2026-й проходит под знаком Года единства народов России. Это решение подчеркивает фундаментальную важность национального согласия для суверенитета и процветания нашей державы", - говорится в поздравлении.

Игорь Седов отметил, что история нашей Родины не раз доказывала: в самые суровые периоды именно сплоченность граждан, независимо от их национальности и вероисповедания, становилась той непреодолимой силой, которая вела к победе и успеху.

"Для Астрахани День народного единства — праздник глубоко личный. Наш край веками является домом для сотен народов, живущих в мире и добрососедстве. Совместным трудом мы преображаем город, воспитываем детей и строим будущее, основываясь на взаимном уважении и поддержке. Впереди у нас масштабные задачи по развитию Астрахани. Уверен, что, объединив наши таланты и энергию, мы добьёмся всех поставленных целей. Желаю вам крепкого здоровья, процветания, мира и согласия в каждом доме! С праздником!", - поздравил земляков спикер городской Думы.