06 Ноября 2026
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Общество Астраханская область
Фото: duma-astrakhan.ru

Игорь Седов принял участие в обсуждении вопросов межнационального согласия в Астрахани

Накануне Дня народного единства в Астраханском краеведческом музее состоялось заседание Общественного совета по вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений. В его работе приняли участие председатель Городской Думы Игорь Седов и руководитель АРООДК «Дагестан», депутат Городской Думы Юсуп Магомедов.

(2026)|Фото: duma-astrakhan.ru

В центре внимания участников встречи оказалась реализация национально-культурными обществами проектов в рамках Года единства народов России. Также детально были изучены вопросы превентивной работы по предотвращению конфликтов на этноконфессиональной почве и усиление противодействия экстремистским проявлениям в городской среде.

Отдельный блок повестки посвятили развитию добровольчества в сфере охраны правопорядка. Начальник городского управления по связям с общественностью Ирина Иванова выступила с докладом, охватывающим механизмы привлечения астраханцев в ряды «Народной дружины» и их вклад в обеспечение безопасности на улицах города.

(2026)|Фото: duma-astrakhan.ru

Спикер Городской Думы Игорь Седов подчеркнул высокую значимость работы совета для полиэтнического региона: «Благодаря действующему Общественному совету мы сохраняем стабильность и взаимопонимание в нашем многонациональном крае. Наша общая задача — воспитание подрастающего поколения на принципах добрососедства и уважения, ведь именно это определяет будущее государства!»

Приятным финалом заседания стала эксклюзивная экскурсия по экспозиции «Золото кочевников» для всех участников рабочей встречи.

Теги: игорь седов, межэтнические отношения, общественный совет


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