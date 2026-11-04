Экс-секретарь Зеленского Мендель обвинена в "госизмене" за его критику

СБУ и генпрокуратура Украины заочно сообщили о подозрении в "госизмене" бывшей пресс-секретарю Зеленского Юлии Мендель, которая давно живет в США и резко критикует своего бывшего босса.

Ей вменили "информационно-подрывную деятельность против Украины" в условиях военного положения, оправдание СВО и даже "глорификация" ее участников, то есть прославление. Будто бы она в своих публичных высказываниях и постах в соцсетях вредит Украине и подыгрывает России. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Мендель уже прокомментировала подозрение, заявив, что оно лишь подтверждает ее правоту, поскольку ее выступления касаются коррупции Зеленского и его режима и политических преследований.

В сентябре Зеленский вопреки украинским законам ввел санкции против Мендель, что она связала с подготовкой ее выступления в Европарламенте. Также Мендель была внесена на скандальный сайт "Миротворец" после интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Тогда она рассказала о наркозависимости Зеленского, его жадности, высокомерии, отношении к людям как к расходному материалу и др. По ее убеждению, Зеленский ведет Украину просто к самоубийству. Она прямо назвала Зеленского "предателем" интересов и народа Украины.