Минпрос придумал перечень "мер поддержки" учителей

Минпросвещения РФ разработало законопроект, направленный на усиление социальной защиты и повышение престижа профессии учителя. Документ развивает положения указа президента РФ об "особом статусе учителя".

Среди предлагаемых мер:

• защита от фото- и видеосъемки без согласия во время работы;

• право претендовать на звание "Ветеран труда" при общем стаже работы в школе не менее 25 лет;

• бесплатная юридическая помощь по вопросам педагогической деятельности;

• выделение наставника на первый год работы;

• повышение квалификации не реже одного раза в три года;

• доступ к электронным ресурсам и библиотекам;

• бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев не реже раза в месяц.

Канал "Наука и университеты" отмечает, что все эти меры, кроме музеев, в том или ином виде и так существуют. Есть много других, более важных и нужных вариантов поддержки: льготная ипотека, санаторно-курортное лечение за доступные деньги и др. Но о них не упоминается.

Депутат Госдумы Олег Смолин считает, что особый статус учителя должен быть подкреплен прежде всего делами, а не лозунгами. Самое главное - это размер зарплаты на ставку, которая, по данным властей, даже за полторы ставки сильно не дотягивает до средней по стране. Оклад же учителя почти во всех регионах ниже МРОТ, что противоречит постановлению Конституционного суда.