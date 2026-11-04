В России почти вдвое вырос ущерб от экономических преступлений

В России подсчитан ущерб от экономических преступлений. Речь идёт о показателе за девять месяцев 2026 г.

Ущерб от экономических преступлений в России за девять месяцев года составил 460 млрд руб. Это на 191 млрд руб. больше, чем за аналогичный период 2025 г. Это следует из материалов МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.

То есть за девять месяцев 2025 г. сумма ущерба составила 269 млрд руб., и, таким образом, показатель прошлого года почти вдвое меньше, чем в 2026 г.