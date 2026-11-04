Путин поручил обучать сельских учителей ИИ

Президент Владимир Путин поручил Минпросвещения РФ подготовить предложения по созданию мобильных педагогических технопарков. Проект направлен на оказание методической помощи учителям сельских и малокомплектных школ в освоении нового оборудования и технологий, включая искусственный интеллект, дополненную и виртуальную реальность.

В работе технопарков также смогут участвовать студенты педагогических специальностей. Доклад по данному вопросу должен быть представлен до 1 марта, а реализация проекта запланирована до 1 сентября 2027 года.

Главной проблемой в сельских школах является острая нехватка учителей. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что сельским школам не хватает порядка 30% учителей. Это около 100 тыс. педагогов.