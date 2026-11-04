Из-за ИИ? Демократы забирают Техас впервые с конца ХХ века

Демократ Джина Инохоса одержала в Техасе победу над губернатором-республиканцем Грегом Эбботтом. Это первый случай, когда демократы получают пост губернатора Техаса с 1995 года. Штат считается оплотом республиканцев.

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Президент США Дональд Трамп уже поспешил откреститься от Эбботта, назвав его республиканцем только по названию.

Инохоса станет первым губернатором штата латиноамериканского происхождения. Она выросла в этом штате, была членом палаты представителей Техаса. В ходе избирательной кампании Инохоса обвиняла Эбботта в лоббировании интересов миллиардеров и согласии строить пожирающие чудовищное количество энергии дата-центры для ИИ.

Вопрос дата-центров был одним из главных в прошедшей кампании. Демократы использовали его в предвыборных целях, указывая, что власти думают только о том, чтобы обеспечить энергией и водой их, а не простых американцев. К тому же еще ИИ оставит их без работы. Трамп же призывает повсюду строить дата-центры для ИИ, считая, что Китаю на этом направлении проиграть ни за что нельзя.

По опросам, около 70% американцев выступают против новых дата-центров, потребляющих огромное количество электроэнергии и воды.