Над Россией сбиты 709 беспилотников
Над различными регионами России сбиты 709 беспилотников.
В частности, речь идёт о Московском регионе, республик Крыме, акваториями Азовского и Черного морей, сообщает Минобороны.
О разрушениях не говорится.
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Над различными регионами России сбиты 709 беспилотников.
В частности, речь идёт о Московском регионе, республик Крыме, акваториями Азовского и Черного морей, сообщает Минобороны.
О разрушениях не говорится.
Теги: БПЛА, беспилотник, Минобороны
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