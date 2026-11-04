Минцифры создаст единую систему сертификатов безопасности

Минцифры РФ разработало проект постановления о создании ГИС "Национальный удостоверяющий центр" (ГИС НУЦ) для выпуска и управления российскими сертификатами безопасности. Новая система будет создана на базе существующей ИС НУЦ, а ее оператором станет Минцифры или его подведомственное учреждение.

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Предлагаемый способ регулирования направлен на создание единой защищенной системы для безопасного электронного взаимодействия между информационными системами, сайтами и участниками электронного документооборота в России. ГИС НУЦ обеспечит выдачу сертификатов для сайтов, информационных систем и российского ПО из госреестра, подтверждая его подлинность. Система обеспечит защищенное взаимодействие в корпоративных сетях. В рамках ГИС будет вестись реестр выданных сертификатов с бесплатным доступом к открытым сведениям.

В случае принятия постановление вступит в силу 1 марта 2027 года. Точные сроки создания и запуска системы в проекте не указаны.

Председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Наталья Касперская считает, что, несмотря на тотальную цифровизацию, должного внимания информационной безопасности до сих пор не уделяется, а данные защищаются очень слабо. В 2025 году в мире организациям было вынесено 208 штрафов за утечки персональных данных, из них только шесть в России. А общая сумма штрафов смешная - 570 тыс. рублей.