Обнаружение тайной тюрьмы под Киевом расценены СБУ как "распространение информации о расположении сил обороны"

СБУ возбудила три уголовных дела после стихийного митинга протеста с попыткой штурма частного дома под Киевом, в котором находится тайная тюрьма. Причем одно из них по статье о "распространении информации о расположении сил обороны". Фактически тайная тюрьма приравнена к "силам обороны".

Протесты были вечером 2 ноября в селе Петропавловская Борщаговка, где люди требовали освободить заложников, удерживаемых в подвале. Четверых вывезли в критическом состоянии, но врачей в дом не пустили.

Замглавы СБУ Иван Рудницкий сообщил, что идентифицировано около ста человек - участников протестов, за ними правящий режим уже ведет охоту. А глава МВД Иван Выговский назвал фейками утверждения о существовании тайных тюрем. Сами же протесты он рассматривает лишь способ спасения от ответственности уклонистов.

При этом представители киевского режима не могут договорится между собой. Накануне сам глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в перечень террористов и экстремистов) признал, что на Украине много зданий, где удерживаются мобилизованные, поэтому непонятно, почему такой резонанс возник вокруг тайной тюрьмы в селе под Киевом.

О существовании тайных тюрем-пыточных было известно еще по Мариуполю, когда город пребывал в оккупации. В Петропавловской Борщаговке ее также устроили украинские нацисты из "Азова" (запрещенная террористическая организация).