Туск призвал Навроцкого встретиться для разрешения конституционного кризиса

Премьер Польши Дональд Туск предложил президенту Каролю Навроцкому встретиться "один на один" для обсуждения путей выхода из конституционного кризиса. На них обоих общая ответственность перед страной.

Ранее Навроцкий возложил ответственность за конституционный кризис на Туска, назвав его выступление на заседании Совета национальной безопасности "конфронтационным". Конфликт обострился после того, как судья Конституционного трибунала Анна Корвин-Пиотровская отстранила от должностей председателя суда Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханьского, взяв руководство на себя. Это вызвало протесты Навроцкого, который заявил о незаконности этих действий.

Кризис связан с реформой судебной системы. После прихода к власти в 2023 году "Гражданская коалиция" Туска запустила процесс возвращения Польши к контролю европейских структур над судебной системой Польши. Однако победа на президентских выборах в июне 2025 года консерватора Навроцкого осложнила этот процесс, так как президент имеет право вето при назначении судей. Он уже заявил, что не будет давать добро на назначение тех судей, которые угрожают конституционному порядку страны.

Фактически в Польше идет схватка за будущее Европы "между евролиберальным и правоконсервативными лагерями", заявил российский сенатор Алексей Пушков. Такого же мнения придерживаются многие эксперты.