Канада не пустит сборную России на молодежный чемпионат мира по хоккею

Канада не допустит сборную России на молодежный чемпионат мира по хоккею, который пройдет в стране в конце года. Премьер Марк Карни заявил, что россиянам будет отказано в визах, заверив, что это самостоятельное решение страны.

Несмотря на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) от 30 октября обязать Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к международным турнирам, ряд европейских федераций (Швеция, Финляндия, Латвия, Чехия, Дания и Норвегия) уже заявили о намерении бойкотировать матчи против России. А Норвегия настаивает на отстранении России от всех соревнований до завершения СВО.

В связи с возможным допуском России к ЧМ-2027 в Германии глава Немецкого хоккейного союза Франк Лутц на днях сообщил, что организация рассматривает вопрос об отказе от проведения турнира.

Решением Спортивного арбитражного суда выразили недовольство и некоторые западные политики: президент Финляндии Александр Стубб, министр иностранных дел Канады Анита Ананд и др. Министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар накануне заявил, что для Праги решение CAS не указ и чешское правительство не будет разрешать въезд в страну и выдавать визы российским спортсменам.