Демократы уверенно побеждают на выборах и берут под контроль конгресс США

В США прошли выборы в конгресс, полностью переизбиралась палата представителей и треть сената.

Демократы легко берут под контроль нижнюю палату - палату представителей. Они получают более 240 мест, республиканцы - менее 200. До этого республиканцы имели минимальный перевес. Причем, как пишет Bloomberg, демократы отобрали у республиканцев как минимум вдвое больше мест, чем требовалось для получения контроля над палатой. Последний раз демократы побеждали так уверенно в конце президентского срока Джорджа Буша-младшего. Сказалось недовольство граждан состоянием экономики страны, усугубленное войной с Ираном.

В верхней палате - сенате демократы также громят республиканцев, которых от полного разгрома спасает только то, что переизбирается лишь треть сената. По последним данным, демократы и поддерживающие их независимые сенаторы получают уже 45 мест, республиканцы — только 36. Сюда входят и те места, которые занимают сенаторы, чьи полномочия продолжаются. Неизвестна судьба 19 кресел, но демократам достаточно взять 6 из них, а вот высокие шансы у них в гораздо большем числе штатов. В том числе демократы побеждают в нескольких традиционно "красных" штатах плюс во всех колеблющихся.

Хотя подсчет голосов продолжается, а данные уточняются, республиканцы, как и прогнозировалось, с треском проиграли выборы. Президент США Дональд Трамп уже заявил, что принимает результаты выборов и "с нетерпением" ждет возможности поработать с Демократической партией.