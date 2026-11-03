04 Ноября 2026
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Фото: Накануне.RU

Из опроса ВТБ стали известны самые популярные сервисы с биометрией у россиян

Больше половины россиян пользовались биометрическими сервисами, следует из опроса ВТБ*. В топ-5 вошли такие услуги, как подтверждение личности в банке, оплата покупок, удаленное получение услуг и проезд по биометрии – от оплаты поездки в метро до посадки на самолет.

Почти каждый третий пользователь биометрии подтверждал с её помощью свою личность в банке. Каждый пятый опрошенный совершал покупки в магазинах по лицу. 17% отметили, что получали услуги по биометрии удаленно. И каждый десятый пользовался биометрическими сервисами для проезда – на метро или МЦК/МЦД, в аэропорту или на поезде**.

Больше половины россиян (53%) считают путешествия по лицу (без паспорта, карты и телефона) удобными и простыми. При этом почти 40% опрошенных считают, что через 3-5 лет биометрия в поездках вместо проездных и без оплаты смартфоном станет повсеместной. Еще 16% предполагают, что в среднесрочной перспективе на основе биометрии также появятся другие популярные сервисы. Нейтрально к этой технологии относятся 32%.

Уже более 8 млн клиентов ВТБ сдали биометрию. Зарегистрировать подтвержденную биометрию для полетов и поездок на поезде можно в отделениях банка, с помощью выездного сервиса или в специальной зоне ВТБ в Пулково перед вылетом, а упрощенную и стандартную биометрию (для покупок и поездок на метро) – через приложение ВТБ Онлайн и сервис Госуслуги.

* Опрос прошел в октябре 2026 года среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет, жителей крупных городов.
**Можно было выбрать несколько вариантов ответа.

Теги: втб, биометрия, сервисы, опрос


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