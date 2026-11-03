04 Ноября 2026
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Спорт Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Завершение ежегодного скакового сезона состоялось на ипподроме станицы Павловской в Краснодарском крае

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко принял участие в мероприятиях, посвященных закрытию в регионе ежегодного скакового сезона. Мероприятие состоялось на Павловском ипподроме. Также в спортивном празднике приняли участие сенатор РФ Алексей Кондратенко, депутаты ЗСК, министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека, руководитель регионального департамента ветеринарии Роман Кривонос.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Перед началом скачек состоялось выездное заседание рабочей группы аграрного комитета ЗСК, которое провел его председатель Сергей Орленко. Парламентарии обсудили реализацию закона о племенном животноводстве.

По информации краевого министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на начало нынешнего года поголовье лошадей на Кубани насчитывало около 8 тысяч голов. Разведением племенных животных занимаются 11 крупных хозяйств края. Важно отметить, что меры государственной поддержки отрасли позволяют ей уверенно двигаться вперед, проводить ежегодные скачки и тем самым популяризировать конный спорт.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Старт соревнованиям дал президент Ассоциации коневодов Кубани Василий Толстопятов. С приветственным словом к зрителям обратились также глава Павловского района Роман Парахин и епископ Тихорецкий и Кореновский Стефан.

В рамках закрытия скакового сезона на Павловском ипподроме состоялось 11 заездов. Один из них на дистанции в 2 тысячи метров - на приз Законодательного Собрания Краснодарского края. Трофей победителю — жокею Руслану Круглыхину на жеребце по кличке Альбертини Барс - вручил председатель ЗСК.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Обращаясь к гостям праздника, Юрий Бурлачко отметил, что скачки на Кубани — это дань многовековым казачьим традициям, демонстрация достижений коневодов и настоящий семейный праздник, объединяющий разные поколения.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

«Конный спорт развивается у нас даже в условиях современных вызовов. Несмотря на непростое время, вводимые против российских спортсменов ограничения, кубанские жокеи, как и прежде, одерживают победы на площадках различного уровня, а к конному спорту приобщается все больше жителей края. Не случайно в этом году регион стал одним из трех субъектов Российской Федерации, где конный спорт официально признан базовым видом спорта», - сказал Юрий Бурлачко.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Он также поблагодарил Василия Толстопятова за вклад, который он на протяжении вот уже нескольких десятилетий вносит в развитие отрасли и популяризацию конного спорта, пожелал гостям скачек ярких впечатлений и красивых моментов на дистанции, а участникам заездов - уверенности в своих силах и победных скоростей.

Теги: юрий бурлачко, ипподром, скачки, лошади, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО


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