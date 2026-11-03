Завершение ежегодного скакового сезона состоялось на ипподроме станицы Павловской в Краснодарском крае

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко принял участие в мероприятиях, посвященных закрытию в регионе ежегодного скакового сезона. Мероприятие состоялось на Павловском ипподроме. Также в спортивном празднике приняли участие сенатор РФ Алексей Кондратенко, депутаты ЗСК, министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека, руководитель регионального департамента ветеринарии Роман Кривонос.

Перед началом скачек состоялось выездное заседание рабочей группы аграрного комитета ЗСК, которое провел его председатель Сергей Орленко. Парламентарии обсудили реализацию закона о племенном животноводстве.

По информации краевого министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на начало нынешнего года поголовье лошадей на Кубани насчитывало около 8 тысяч голов. Разведением племенных животных занимаются 11 крупных хозяйств края. Важно отметить, что меры государственной поддержки отрасли позволяют ей уверенно двигаться вперед, проводить ежегодные скачки и тем самым популяризировать конный спорт.

Старт соревнованиям дал президент Ассоциации коневодов Кубани Василий Толстопятов. С приветственным словом к зрителям обратились также глава Павловского района Роман Парахин и епископ Тихорецкий и Кореновский Стефан.

В рамках закрытия скакового сезона на Павловском ипподроме состоялось 11 заездов. Один из них на дистанции в 2 тысячи метров - на приз Законодательного Собрания Краснодарского края. Трофей победителю — жокею Руслану Круглыхину на жеребце по кличке Альбертини Барс - вручил председатель ЗСК.

Обращаясь к гостям праздника, Юрий Бурлачко отметил, что скачки на Кубани — это дань многовековым казачьим традициям, демонстрация достижений коневодов и настоящий семейный праздник, объединяющий разные поколения.

«Конный спорт развивается у нас даже в условиях современных вызовов. Несмотря на непростое время, вводимые против российских спортсменов ограничения, кубанские жокеи, как и прежде, одерживают победы на площадках различного уровня, а к конному спорту приобщается все больше жителей края. Не случайно в этом году регион стал одним из трех субъектов Российской Федерации, где конный спорт официально признан базовым видом спорта», - сказал Юрий Бурлачко.

Он также поблагодарил Василия Толстопятова за вклад, который он на протяжении вот уже нескольких десятилетий вносит в развитие отрасли и популяризацию конного спорта, пожелал гостям скачек ярких впечатлений и красивых моментов на дистанции, а участникам заездов - уверенности в своих силах и победных скоростей.