Зеленский заявил, что хочет личной встречи с Путиным

Владимир Зеленский в ходе выступления на пресс-конференции в Германии заявил, что не хочет телефонного разговора, а хочет личной встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщают РИА Новости.

Однако он снова отказался от приглашения российского руководства посетить для переговоров Москву.

Путин ранее не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков также отмечал, что позиция РФ о возможности встречи Путина с Зеленским известна, при желании он может приехать в российскую столицу, гарантии безопасности будут обеспечены, при этом Зеленский прекрасно знает, какие решения нужно принять.