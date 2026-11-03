06 Ноября 2026
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Фото: Накануне.RU

В МИД России вызвали временного поверенного в делах Норвегии в Москве

В МИД России вызвали временного поверенного в делах Норвегии в Москве Бьерна Свенунгсена. Ему заявили решительный протест в связи с продолжающимися в стране арестами российского движимого и недвижимого имущества по ходатайству украинских компаний. Об этом сообщили Накануне.RU в МИД РФ.

В порту Баренцбург на архипелаге Шпицберген по-прежнему находится научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов». Его арестовали 2 сентября по решению норвежского суда по ходатайству НАК «Нафтогаз Украины» и ряда других украинских предприятий. 28 октября окружной суд Северного Тромса и Сеньи отклонил апелляционную жалобу Треста «Арктикуголь». Дальнейшее рассмотрение дела может затянуться на многие месяцы.

Российская сторона обратила внимание временного поверенного: длительная зимняя стоянка неприспособленного для этого судна с учётом тяжёлых климатических условий Арктики чревата выходом его из строя и серьёзными последствиями для окружающей среды.

В МИД потребовали от Осло безусловного соблюдения международного права, включая положения Договора о Шпицбергене. Этот документ предусматривает свободу доступа граждан стран-участниц на архипелаг, что сейчас существенно затруднено из-за ареста судна. В условиях введённых Норвегией нелегитимных односторонних ограничительных мер против России, приведших к прекращению авиасообщения между странами, "Профессор Молчанов" был единственным транспортным средством для прямой доставки на архипелаг сотрудников российских организаций и жизненно необходимых грузов.

Кроме того, 22 сентября по решению норвежского суда арестовали пять объектов российской недвижимости в Осло. Норвежскую сторону призвали к неукоснительному соблюдению норм международного права, включая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года и Конвенцию о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности 2004 года.

В МИД подчеркнули, что Россия и компетентные ведомства будут добиваться снятия арестов с российского имущества. Генеральное консульство РФ на Шпицбергене оказывает необходимое консульское и иное содействие остающимся на судне членам экипажа.

Теги: МИД России, поверенный, Норвегия


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