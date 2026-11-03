Следователи не нашли в охотничьих избах следов пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых

Следователи не нашли следов пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых в охотничьих избах, сообщают РИА Новости со ссылкой на руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Яну Сырымбетову.

"Были осмотрены охотничьи избы, которые расположены в Кутурчинском Белогорье, на предмет пребывания семьи. Причем осмотрены даже те, которые расположены на достаточном удалении. Следов пропавшей семьи там не найдено", – рассказала Сырымбетова.

Семья Усольцевых – Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь – пропала в Красноярском крае 28 сентября 2025 года: они ушли в поход от поселка Кутурчин к горе Буратинка и не вернулись. Последние масштабные поиски проводились в июне-июле 2026 года. Сейчас следствие рассматривает в качестве приоритетной версию несчастного случая, но не исключает и криминал.