Мошенники обзванивают россиян в связи с досрочной выплатой пенсий

Мошенники обзванивают россиян якобы от Соцфонда или банка в связи с досрочной выплатой пенсий из-за выходного дня 4 ноября, сообщают РИА Новости.

День народного единства отмечается в России 4 ноября, в этом году он выпадает на среду.

"Пенсионерам поступают звонки якобы от Социального фонда или банка об изменении даты зачисления пенсии в связи с праздничными выходными. Получателей предупреждают, что досрочный перевод средств необходимо подтвердить, иначе деньги поступят с задержкой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аферисты просят пенсионеров сообщить код из смс или выполнить действия в банковском приложении.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о досрочных выплатах пенсий. Деньги будут начислены автоматически. Никаких подтверждений от пенсионеров не требуется.