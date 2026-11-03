В Кушве мать отправили под стражу за истязание малолетней дочери

Жительницу Кушвы отправили в СИЗО за систематическое избиение и издевательства над своей семилетней дочерью. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

По версии следствия, с декабря 2025 года по октябрь 2026 года обвиняемая била девочку шнуром от зарядного устройства, бросала в ребенка различные предметы, дергала за волосы, причиняя физические и нравственные страдания. Свою вину женщина так и не признала.

Кушвинский городской суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 1 января 2027 года.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в течение трех суток.