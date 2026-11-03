Россияне смогут сменить оператора мобильной связи через "Госуслуги"

Абоненты теперь смогут при желании поменять оператора мобильной связи с сохранением номера через заявку на Госуслугах. Об этом сообщило Минцифры РФ.

Заявка автоматически перейдет к оператору базы данных перенесенных номеров, который проведет проверку на соответствие условиям переноса.

Ранее существующие способы подачи заявки на перенос номера — на сайте или в офисе оператора — остаются доступными.

После успешной проверки заявки новый оператор свяжется с пользователем, чтобы выбрать тариф и способ подписания договора. Например, это можно сделать лично в салоне связи оператора или дистанционно с электронной подписью. Операторы "большой четверки" и ряд других могут направить договор в приложение "Госключ". Затем абоненту выдадут сим-карту, на которую перенесут номер.

Перенос номера от одного оператора связи к другому действует в РФ с 2013 года. С 1 сентября 2026 года в России можно сохранить прежний номер мобильного телефона при переезде в другой регион. При этом абонент может перейти на местный тарифный план, не меняя номер, в том числе при смене оператора связи.