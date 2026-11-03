Путин: Год единства народов России не должен заканчиваться 31 декабря

Президент Владимир Путин провёл в Кремле заседание Совета по межнациональным отношениям. В повестке – подведение итогов Года единства народов России.

"Год был наполнен значимой, системной работой. По всей стране прошли тысячи мероприятий, которые укрепили связи между народами, народностями и этносами, между всеми областями, краями, республиками России, религиозными и национальными объединениями", - сказал Владимир Путин.

Глава государства отметил, что заметно возрос интерес и к изучению национальных языков.

"Считаю, что Год единства не должен закончиться 31 декабря. Нужно найти формы продолжения этой работы. Просил бы вас просто обратить на это внимание и сделать свои предложения", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.