07 Ноября 2026
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Наука и техника В России
Фото: Накануне.RU

Ученых МФТИ и ННГУ научили мозг саморегулироваться

Ученые МФТИ и ННГУ им. Н. И. Лобачевского создали спайковую нейронную сеть, которая сама регулирует активность нейронов. У каждого нейрона есть целевая частота срабатываний: если он "молчит" слишком долго, система усиливает сигнал, если срабатывает часто - ослабляет. Так сеть удерживает стабильный режим, подходящий для обучения, пишет "Ъ".

Ключевое решение - защита от "суперпачек": затяжных всплесков активности, из‑за которых сеть перестает реагировать на новые сигналы. С этим справляется кратковременная синаптическая депрессия: при частых срабатываниях связи "устают", передача слабеет, и всплеск распадается на короткие безопасные события. Тесты подтвердили: в сети с этим механизмом опасных всплесков не возникает.

Пачки импульсов важны для памяти и обучения: именно они запускают изменения связей и кодируют информацию - не только частотой, но и порядком отдельных сигналов. Модель воспроизводит многоуровневую регуляцию, характерную для живой коры мозга.

Еще одно преимущество - энергоэффективность. В отличие от обычных нейросетей, где любой сигнал запускает полный пересчет параметров, спайковая сеть считает только при появлении импульса. Это снижает энергозатраты и задержки, поэтому технология перспективна для устройств с жесткими ограничениями по ресурсам.

Лучше всего такие сети подходят для автономной робототехники: они быстро реагируют, экономят энергию и хорошо работают с событийными сенсорами. Сейчас на их базе создают сенсорные комплексы для точного управления движением.

В будущем ученые хотят развить структурную пластичность - способность сети целенаправленно восстанавливать важные связи. Пока вопрос, как точно вернуть утраченную функциональную связь, остается открытым.

Сообщалось, что российские и китайские ученые (из НИТУ МИСиС, ТПУ и китайских научных центров) создали биорастворимый имплантат, который ускоряет восстановление костей, нервов и сосудов: в материал встроили магнитоэлектрические частицы - под действием внешнего магнитного поля они генерируют импульс для стимуляции регенерации без проводов и батареек, а после лечения имплантат сам растворяется, так что удалять его хирургически не нужно.

Теги: мозг, ученые, наука


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