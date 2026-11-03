В Кудымкаре осуждена женщина, по неосторожности задавившая собственного сына

В Кудымкаре вынесен приговор 31-летней жительнице Кировской области, признанной виновной в причинении смерти по неосторожности. Об этом Накануне.RU сообщили в СКР.

Следствие и суд установили, что днём 21 августа 2026 года женщина, находясь за рулём легкового автомобиля на придомовой территории частного домовладения в деревне Почкина Кудымкарского муниципального округа, не убедилась в безопасности манёвра и по неосторожности наехала на своего малолетнего сына. От полученных травм ребёнок скончался.

Следователь осмотрел место происшествия и допросил свидетелей. В ходе расследования провели судебно-медицинскую, автотехническую и генетическую экспертизы.

Суд приговорил виновную к шести месяцам ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.