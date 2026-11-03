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Фото: Следственный комитет РФ

Бастрыкина вновь просят разобраться с невыплатой зарплаты свердловским подросткам

Главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина вновь попросили разобраться с возможным нарушением трудовых прав подростков на Среднем Урале.
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Как сообщили Накануне.RU в СКР, в социальных медиа размещено повторное обращение жителей Верхней Пышмы к Бастрыкину. По их словам, предприниматели отказываются возвращать подросткам заработанные деньги, а пункты выдачи заказов, где те трудились, продолжают функционировать.

Уральцы просят проверить деятельность владельцев ПВЗ и принять обеспечительные меры для возмещения ущерба. Сейчас расследуется уголовное дело по статье о невыплате заработной платы. Александр Бастрыкин поручил руководителю СК России по Свердловской области Богдану Францишко представить повторный доклад о ходе расследования.

Минувшим летом в социальных медиа появилось обращение к главе СКР от жительницы Верхней Пышмы. В нем отмечалось, что две местные предпринимательницы привлекали к работе подростков, которым затем отказались выплачивать зарплату.

Утверждалось, что после начала проверок бывших работодателей детям стали поступать угрозы. По ситуации расследовалось уголовное дело.

Теги: подростки, зарплата, Бастрыкин, СК, Верхняя Пышма


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