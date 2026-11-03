В России началась подготовка к продаже доли государства в "Совкомфлоте"

Росимущество начало готовиться к продаже своей доли "Совкомфлота".

Речь идёт о доле в 7,8% минус одна акция. Заявки от потенциальных покупателей принимают 3-17 ноября. Организация должна иметь опыт размещения акций на фондовом рынке и быть в перечне юрлиц, уполномоченных организовывать продажу государственного имущества. Об этом говорится на сайте "Росимущества".

"Совкомфлот" – крупнейший российский оператор крупнотоннажного флота, используемого для поставок на зарубежные рынки углеводородного сырья. Компания обслуживает различные крупные индустриальные проекты в России и за рубежом: "Сахалин-1", "Сахалин-2", "Варандей", "Приразломное", "Новый порт", "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-2", Tangguh (Индонезия). Находится под санкциями США, ЕС и Великобритании.