"Из чего же сделан уралец". В Екатеринбурге появился мурал, вдохновленный майонезом "Провансаль"

В Екатеринбурге появился новый мурал, ставший своеобразным "манифестом уральской идентичности". Сине-зеленое изображение, вдохновленное знаменитым уральским майонезом "Провансаль" теперь красуется на фасаде здания по адресу пр, Космонавтов, 23.

Мурал под названием "Уральский код" создали активисты уличного фестиваля "Стенограффия" и команда Hot Singles in Your Area. На арт-объекте есть QR-код, ведущий на официальный сайт uralcode.art, где можно узнать подробности о проекте "Уральский код" и следить за появлением новых объектов.

"Новая работа продолжает исследование локального культурного кода, начало которому положил дроп кроссовок от тех же авторов, — рассказали в "Стенограффии". — На этот раз художники вышли в городское пространство и перенесли дизайн культовой сине-зеленой упаковки уральского майонеза Провансаль на стену, превратив утилитарный объект в высказывание об уральском характере".

На изображении также можно прочитать ироничный "состав" типичного уральца, через который и формируется неповторимый код региона.

"Работа до талого, медь, сталь, стиль, в карман не за словом, а за потертой Е-картой, лицо недовольное, поведение небезразличное, в холод — в оперу, в тепло — в озеро, везде найти своих, везде стать своим, но остаться со своим Уральским кодом".