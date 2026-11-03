Сборная Норвегии бойкотирует матч против российских хоккеистов на ЧМ-2027

Норвежские хоккеисты не выйдут на матч со сборной России на чемпионате мира-2027, если командам будет положено провести встречу на турнире. Об этом говорится в заявлении Норвежской хоккейной ассоциации.

Остальные матчи норвежцев на групповом этапе пройдут в обычном режиме.

30 октября стало известно, что Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) подчинится решению Спортивного арбитражного суда (CAS) и разрешит Федерации хоккея России заявить сборную страны для участия в международных чемпионатах.

Позже сообщалось, что Германия может отказаться от проведения хоккейного ЧМ-2027 из-за допуска россиян. Руководство Немецкого хоккейного союза (DEB) всерьез рассматривает возможность отказа от проведения мирового первенства.