Айна Якупова получила вакантный мандат депутата заксобрания Пермского края

Избирательная комиссия Пермского края передала вакантный мандат депутата Законодательного собрания пятого созыва руководителю Научного проектно-технологического института "ОРТЭКС" Айне Якуповой. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе краевого избиркома.

Кандидатуру Якуповой выдвинул совет регионального отделения партии "Новые люди". Мандат освободился после того, как Юрий Айдаров досрочно сложил полномочия — решение об этом он принял сам.

До получения мандата Айна Якупова была депутатом Пермской городской думы. По данным "Ъ-Прикамье", её место в администрации может занять Егор Лаптев — директор центра гражданских инициатив благотворительного фонда поддержки образовательных программ и руководитель отделения партии "Новые люди".